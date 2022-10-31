Aydın’daki festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın’ın en büyük festivalini düzenlerken, vatandaşlar festivale yoğun ilgi gösteriyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yarın da devam edecek olan Aydınfest’te binlerce Aydınlı festivali büyük bir coşkuyla eğleniyor.

Saat 16.00’da DJ Burak Aydın ile başlayan festivalde daha sonra Random Aydınlıları coşturdu. Madrigal ve Pinhani’nin en sevilen şarkılarını seslendirdiği festivalde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Başkan Çerçioğlu ile birlikte otizme dikkat çekmek için Aydınlılarla buluştu.

Aydınfest yarın da saat 16’da başlayacak. Festivalde Mary Jane, Evrencan Gündüz ve Fatma Turgut sahnede olacak. Başkan Çerçioğlu tüm vatandaşları Aydın Tekstil Park’ta düzenlenen Aydınfest’e davet etti.