Aydın’daki feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü Murat Öztürk hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik ilçesi Kızılcapınar Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Öztürk yönetimindeki 35 AFT 482 plakalı tır, V.A. idaresindeki 48 EJ 184 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tır sürücüsü Murat Öztürk’ün cansız bedenini yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu çıkarttı. Öztürk’ün cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, çalışmalar boyunca trafik tek şeritten ilerledi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.