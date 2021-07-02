Aydın’daki çöl sıcakları klimacılara yaradı

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan ve yaklaşık bir haftadır çöl sıcaklarının hakim olduğu Aydın’da yaşanan olumsuz hava koşulları klimacılara yardı. Aydın sanayisinde klimacılar randevu ile araç almaya başladı. Şehirde ise klimasız araç ile yolculuk etmek adeta işkenceye döndü.

Aydın’ın iklimi dolayısıyla özellikle yaz sezonunda kliması araç kullanmanın imkansız olduğunu belirten İkinci sanayi sitesinde Uzman Servis olarak hizmet veren Ali Kaya, şu günlerde sanayideki en büyük yoğunluğun klima arızası ya da klima bakım onarımı üzerine olduğunu söyledi.

Bu yıl yaz sıcaklarının geç gelmesi nedeniyle sıcaklıklara paralel olarak sanayide klima arızası ya da bakımı üzerine yoğunluğun arttığını belirten klima ustası Ali Kaya, “İncir memleketi Aydın’da incirin olmazsa olmazı olan sıcaklıklar nedeniyle incir nimeti ile aşırı sıcaklık külfeti de yaşanıyor. Hava şartları normal olduğu dönemlerde kimse klimaya önem vermez iken, çöl sıcakları hakim olunca klima kullanımı adeta zorunlu oluyor. Aydın’da şu anda kliması araç kullanmak nerdeyse imkansız. Bizler de vatandaşların taleplerine yetişmek için mesai yapıyoruz” diye konuştu.

Klimanın sağlıklı ve uzun ömürlü olması rutin bakımının da şart olduğunu belirten Ali Kaya, “Araç klimalarının her sene gazı kontrol edilmeli, polen filtresi değişmeli ve dezenfektesi de yapılmalıdır. Bunun yanında kışın da zaman zaman klimanın çalıştırılması klimanın uzun ömürlü ve sağlıklı olması için önemlidir” dedi.