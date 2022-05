Aydın’daki çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu

Her yıl Mayıs ayının 2’nci Pazar günü kutlanan Anneler Günü dolayısıyla Aydın’daki çiçekçilerde yoğunluk yaşanırken, çiçek türlerinden de en çok orkide ve gül tercih ediliyor.

Aydınlı çiçekçiler, Anneler Günü’nde oluşan yoğun talebi karşılamak için çaba harcıyor. Müşterilerine geniş ürün yelpazesinde çiçekler sunan çiçekçiler, Anneler Günü’nde sevdiklerinin yüzünü güldürmek isteyen vatandaşlar için tam mesai yapıyor. Hummalı çalışmalarını sürdüren satıcılar, çiçeklerin düzenli bakım ile daha uzun ömürlü bir hediye haline geldiğini belirtiyorlar. Aydın’da uzun yıllardır çiçekçilik yapan Şenol ve Gülser Karakol çifti de yoğunluktan memnun olduklarını belirterek, "İnsanların hayatlarında en özel günlerinden biri olan Anneler Günü’nde hediye alternatifi çok fazla olduğu için çarşı-pazarda yoğunluk oluşuyor. Her ne hediye alınırsa alınsın çiçek en özel ve en güzel hediyelerin başında yer alıyor. O nedenle her özel günde talepleri karşılamak daha doğrusu insanların yüzlerinde bir tebessüm bırakabilmek için tam mesai yapıyoruz. Özel günlerin vazgeçilmezi olarak görülen gül ve orkideler daha çok satılıyor. Kesme çiçeklerden hazırladığımız buketlere de talep oldukça fazla. Bunların dışında salon çiçeklerimiz de uzun ömürlü olma özelliği ile daha fazla tercih ediliyor. Her bütçeye uygun çiçekler hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Çiçeklerin doğru ve düzenli bakım ile uzun ömürlü olduklarını ifade eden Karakol çiftçi, "Her çiçeğin kendine özgü bakımı var. Bunu vatandaşlara satın alırken bizler anlatıyoruz. Düzenli bakımı yapılan çiçekler daha uzun ömürlü oluyor" ifadelerini kullanarak tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü’nü kutladılar.