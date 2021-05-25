Aydın’daki bir işletmede yangın çıktı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde faaliyette bulunan bir işletmede yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Salavatlı Mahallesi yakınlarında bulunan özel bir işletmede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.