Aydın’da zirai don bekleniyor

Aydın ve ilçelerinde bu gece saatlerinden itibaren zirai don görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Zirai faaliyetlerin devam ettiği Aydın’ın Bozdoğan, Buharkent, Çine, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak ve Yenipazar ilçelerinde hafif kuvvette zirai don riskinin, bu gece saatlerinden yarın (12.03.2021) sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.