Aydın’da zirai don bekleniyor

Aydın’da Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren görülecek olan zirai don olayının bir hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “17.01.2022 tarihinden itibaren bölgemizde etkili olan soğuk hava, bugünden itibaren güneyli rüzgarların etkisiyle kısa süreli bir ısınmayla etkisini kaybedecek, bölgemiz 22.01.2021 akşam saatlerinden itibaren yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecektir. 28.01.2022 Cuma günü sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale’nin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden; başta tarımsal faaliyetler ile uğraşan vatandaşlarımız olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.