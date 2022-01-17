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Aydın’da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Aydın’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında karayolu adeta savaş alanına döndü. Kazada sürücüler ve yolcuların yanı sıra bu sırada yol kenarında çalışma yapan Karayolları ekiplerinden 2 işçi, 1 hamile kadın olmak üzere 10 kişi yaralandı.

AYDIN 17.01.2022, 16:05
Aydın’da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Aydın’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında karayolu adeta savaş alanına döndü. Kazada sürücüler ve yolcuların yanı sıra bu sırada yol kenarında çalışma yapan Karayolları ekiplerinden 2 işçi, 1 hamile kadın olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Umurlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki M.S. idaresindeki 35 DYP 02 plakalı otomobil, N.B. idaresindeki 15 ABE 755 plakalı tır, M.Y. idaresindeki 09 C 2905 otomobil ve İ.Y. idaresindeki 07 MVS 51 plakalı tır Umurlu OSB ışıkları yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçlar, o esnada yol kenarında çalışma yapan Karayolları ekiplerine de çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına dönerken, kazada M.S., O.D., E.D., N.B., R.D., Ü.C., M.Y., N.Y., A.Y. ve İ.Y. olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Yaralıların içindeki bir kadının ise hamile olduğu öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları güvenli bir şekilde dışarıya çıkarttı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yolda geniş güvenlik önlemleri alınırken, karayolu uzun süre trafiğe kapandı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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