Aydın’da zeytinyağı hırsızları jandarmaya takıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde bir şahsın evinin deposundan 80 litre zeytinyağı çalınması olayı ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Atburgazı Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden A.T. isimli şahsa ait evin kiler kısmından 80 litre zeytinyağı çalındı. Hırsızlık olayının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını K.Y., A.G. ve F.D. isimli şahısların araç ile gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıslar araç ile yakalanarak gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 39 bin 100 TL paraya da el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.