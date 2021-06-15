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Aydın’da yüzlerce keklik doğaya salındı

Keneyle mücadelede etkin yol rol oynayan yüzlerce keklik Aydın’da doğaya salındı.

AYDIN 15.06.2021, 13:19
Aydın’da yüzlerce keklik doğaya salındı

Keneyle mücadelede etkin yol rol oynayan yüzlerce keklik Aydın’da doğaya salındı.

Hem bitki sağlığı, hem de hayvan sağlığı için son derece önemli bir mücadele aracı olan keklikler, popülasyon varlığı ve insan sağlığı açısından kenenin ortadan kaldırılması önemli bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü tarafından Aydın’ın Koçarlı ve Nazilli ilçelerinde keneyle mücadelede etkin rol oynayan keklikler doğaya salındı. Yüzlerce kekliği doğaya bırakan yetkililer keklik salımının belirlenen program dahilinde devam edeceğini belirtti.
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