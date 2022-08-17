Aydın’da yurtlar yeni döneme hazırlanıyor

Üniversiteli gençlerin en çok tercih ettiği illerden olan Aydın’da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtları yeni döneme hazırlanıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli gençleri barınma telaşı sardı. Gençler, kayıt ve barınma ihtiyaçlarını ayarlamak için kazandıkları illere gelirken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında yeni dönem hazırlıkları başladı. İl genelinde 2 karma, 6 erkek ve 5 kız yurdu olmak üzere toplam 13 öğrenci yurdu bulunurken, ekipler, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları hız kazandı. Yurt bahçelerinde peyzaj düzenlemesi gerçekleştirilirken, öğrencilerin çalışma odaları, spor salonları, yemekhane gibi ortak kullanım alanlarında da eksiklikler gideriliyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, “Yeni döneme hazırlık. Öğrencilerimize daha kaliteli ve daha iyi bir hizmet verebilmek için yurt çevresi ve odalarında yeni dönem hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. YKS tercih sonuçları açıklandı, yurt heyecanı başladı. Biz hazırız, kavuşmak için gün sayıyoruz. Gençlerimizin yuvası GSB Yurtları” ifadelerine yer verildi.