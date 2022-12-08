Aydın’da Yunus Timleri 26 aranan şahsı yakaladı

Aydın’da Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri son günlerde yaptıkları çalışmalarda 26 aranan şahsı yakaladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri son günlerde yapmış olduğu çalışmalarda; aralarında 3 yıl 11 ay, 3 yıl 10 ay ve 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslarında olduğu, toplam 26 aranan şahsı yakaladı. Yapılan çalışmalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek, toplam 4 adet ateşli silah bu silahlara ait 25 adet fişek ele geçirilirken, toplamda 17 şahıstan değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yunus ekiplerimiz ayrıca yaptığı çalışmalarda bir şahıstan kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan 10 bin adet kıyılmış tütünle dolu makoron ele geçirirken, bir şahıstan ise tarihi eser niteliği taşıyan 5 sikke ele geçirilerek muhafaza altına alındı.