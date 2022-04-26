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Aydın’da ’yumurta ve muzun’ turşusu yapılıyor

Aydın’da 55 yıllık turşucu Hüseyin Nurlu tarafından kurulan yumurta ve muz turşuları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Her şeyin turşusunun kurulabileceğini ve bu konuda kendine güvendiğini belirten Hüseyin Nurlu, "İnsanı getirsinler, insandan turşu yapayım" dedi.

AYDIN 26.04.2022, 10:33
Aydın’da ’yumurta ve muzun’ turşusu yapılıyor

Aydın’da 55 yıllık turşucu Hüseyin Nurlu tarafından kurulan yumurta ve muz turşuları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Her şeyin turşusunun kurulabileceğini ve bu konuda kendine güvendiğini belirten Hüseyin Nurlu, "İnsanı getirsinler, insandan turşu yapayım" dedi.

Aydınlılar tarafından oldukça sevilen ve tüketilen turşu, yeni çeşitleri ile ilgi çekiyor. Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde eşi Güldane Nurlu ile birlikte açtıkları turşucuda farklı lezzetleri Aydınlılarla buluşturan Hüseyin Nurlu’nun kurduğu yumurta ve muz turşuları dikkat çekiyor. Genellikle lahana, biber ve salatalıktan yapılan turşulara alışkın olan vatandaşlar muz ve yumurta turşusunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Her turşunun aynı salamura ile kurulmaması gerektiğini ifade eden Nurlu, turşu konusunda kendisine rakip tanımadığını kaydetti.

"Aydınlılar turşuyu çok seviyor"

İlkokul yaşlarındayken ailesi tarafından hazırlanan turşu sularını semt pazarlarında satarak bu işe başladığını belirten turşucu Hüseyin Nurlu, "Bu işi çocukluğumdan bu yana severek yapıyorum. İnsanı getirsinler ondan da turşu yaparım. Kendime turşu konusunda çok güveniyorum. Daha önce açtığımız işletmeleri çeşitli nedenlerden dolayı kapatmak zorunda kaldık. Eşimin Aydınlı olması dolayısıyla burada yıl başında bir işletme açtık. Müşteri potansiyelimiz kısa sürede baya arttı. Aydınlılar turşuyu da çok seviyor. İnanıyorum ki seneye daha fazla talep olacak. Çünkü insanlar sezon başında kendi turşularını kendileri kurdular, biz biraz geç kaldık. Bizden turşu alan herkes bir daha kendilerini yapmayacaklarını bundan sora bizden alacaklarını belirtiyorlar" dedi.

"Yumurta ve muz turşusu dikkat çekiyor"

Yumurta ve muz turşusunun, turşu almak yada turşu suyu içmek için iş yerine gelen herkesin dikkatini çektiğini belirten Nurlu, "Müşterilerimiz geldiklerinde yumurta ve muz turşusu çok fazla dikkatlerini çekiyor. Çoğu kişi de bu turşuları ilk defa gördüklerini söylüyorlar. Her gelen mutlaka neden bu turşuları kurduğumuzu ve nasıl yapıldığını soruyor. Biz de anlatıyoruz ve turşu üzerine koyu sohbete başlıyoruz" diye konuştu.

"Her malın salamurası ayrı"

Her turşusunun salamurasının ayrı olması gerektiğini ve turşu işinde bunun önemli olduğunu ifade eden Nurlu, "Her malın salamurası ayrı. İnsanlar her turşuyu aynı salamuradan kurmak istiyorlar. Bu çok doğru bir iş değil. Evet biber ve türevlerini aynı salamura ile yapabilirsiniz ancak her turşuyu da aynı salamuradan yapamazsınız. Salatalığın, biberin, lahananın ve benzeri gibi ürünlerin salamuraları hep ayrı olmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Yumurta 6, muz 1 ayda yenecek kıvama geliyor

Yumurta ve muz turşusunun kurulumunu anlatan Nurlu, "Yumurtayı herhangi bir yerden temin ettikten sonra alıp kabın içerisine kırmadan kabuğu ile birlikte koyuyorsunuz. Bidona dizdikten sonra özel salamurasını ilave edip kapağını kapatıyoruz. 20 yıl, 30 yıl bu turşu dayanır. Bu salamura vitrinlik salamura, ama bir de bunun bir de normal salamurası var. O, biraz ekşi ve tuzlu olur o kadar. Muz turşusunda da durum hemen hemen aynı. Onda da muz hasadı başladığında biraz yeşilli ve sert muz olacak. Onda şeker oranı yüksek olduğu için uzun sürede kendinden bir ekşime yapar. Onun salamurası da ayrı. Yumurta 6, muz ise 1 ayda yenecek kıvama gelir."

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