Aydın’da yüksek kesimler beyaza büründü

Aydın’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava yüksekleri beyaza bürürken, Bozdoğan ilçe merkezi ve Madran Dağı beyaz örtüyle kaplandı.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı Aydın’ın yüksek kesimlerinde de etkisini hissettirdi. Özellikle Aydın’ın doğu kesimlerinde görülen kar yağışı Bozdoğan ilçesinde de gece saatlerinde etkili oldu. Madran Dağı beyaz örtü ile kaplanırken, ilçe merkezinde de hafif şekilde yağan kar evlerin çatılarını beyazlattı. İlçe merkezi ve yüksek kesimlerdeki kar manzarası görenleri kendine hayran bıraktı.