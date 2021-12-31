Aydın’da yoğun sis etkili oldu

Aydın’da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Aydın-Muğla karayolunda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Hava sıcaklığının 10 derece olarak ölçüldüğü bölgede oluşan yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolunda bazı noktalarda görüş mesafesi oldukça düşerken, zaman zaman araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti. Yetkililer oluşan sis nedeniyle sürücülerin trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.