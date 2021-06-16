Aydın’da yoğun bakım hastalarının yakınları telefonla bilgilendiriliyor

Aydın’da hastanelerin yoğun bakım servislerinde yatan Kovid-19 hastalarının yakınları gün içerisinde aranarak hastane personelleri tarafından bilgilendiriliyor.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Hastanemizde Kovid-19 tanısı ile yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören, hastalarımızın yakınlarının bilgilendirilmesi amacıyla kurulan Bilgilendirme Hattımızın hasta yakınları tarafından memnuniyetle karşılandığı yönünde geri dönüşler alınmıştır. Söz konusu hizmet alanımız genişletilerek, bilgilendirme hizmetimiz tüm yoğun bakım hastaları için yapılmaktadır. Bu kapsamda hasta bilgilendirme biriminde görevli çalışanlarımız tarafından hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında, hafta sonu 09.00-12.00 saatleri arasında hasta yakınları telefonla aranıp, hastaların genel durumu hakkında bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme hattına 0 256 214 59 06 numarası üzerinden ulaşabilecektir” denildi.