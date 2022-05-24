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Aydın’da yeşil deniz kaplumbağası yaralı halde bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir balıkçı tarafından su yüzeyinde hareketsiz bir şekilde yatan yaralı deniz kaplumbağası bulundu.

AYDIN 24.05.2022, 09:47
Aydın’da yeşil deniz kaplumbağası yaralı halde bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir balıkçı tarafından su yüzeyinde hareketsiz bir şekilde yatan yaralı deniz kaplumbağası bulundu.

Aydın’ın önemli turizm ilçelerinden olan ve doğasıyla birçok canlı türüne ev sahipliği yapan Kuşadası’nda caretta caretta yaralı olarak bulundu. Kuşadası açıklarında balıkçı Levent Kaynak, ağlarını topladığı sırada su yüzeyinde yaralı bir şekilde yatan deniz kaplumbağası olduğunu fark etti. Yaralı kaplumbağayı alan Kaynak, durumu hemen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) bildirdi. İhbar sonrasında kısa sürede tekneye giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaralı kaplumbağayı teslim aldı. Yapılan ilk incelemelerin ardından kaplumbağaya acil müdahale gerektiğini ifade eden Sürücü, Muğla’nın Dalyan ilçesinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile irtibata geçtiklerini belirtti.

Yeşil deniz kaplumbağasının bir süredir su yüzeyinde kaldığını ifade eden Sürücü; “Kuşadası açıklarında ağlarını toplayıp balıktan dönen balıkçı Levent Kaynak bir deniz kaplumbağasının su yüzeyinde hareketsiz durduğunu görünce yaklaşıp tekneye alır ve EKODOSD’a haber verir. Tekneye gittiğimizde kaplumbağanın Chelonia mydas türü Yeşil Deniz Kaplumbağası olduğunu tespit ettik. Yaptığımız incelemelerde kaplumbağanın bir süredir su yüzeyinde olduğunu, bazı alanlarında yumuşak doku kaybına uğradığını, bazı bölümlerinde küçük kesi ve ödemler oluştuğunu gördük. Acil müdahale edilmesi gerektiğinden, Dalyan’da bulunan DEKAMER ile görüştük. DEKAMER Veterineri Koray Kabadayıoğlu, EKODOSD’a gelerek kaplumbağanın ilk yardım uygulamasını yaptı. Kaplumbağaya daha detaylı bir protokol oluşturulup gereken tedavi yöntemlerinin uygulanması için Dalyan’da bulunan DEKAMER’e götürüldü. Merkezde yapılacak tedavi sürecinden sonra tamamen iyileştikten sonra tekrar denize bırakılacak. Bugünlerde su yüzeyinde caretta carettalar çiftleşirken denk gelinebilir. Denizle yakın ilişkisi olanlar bu konuda dikkatli olmalıdır. Çiftleşen kaplumbağalara kesinlikle yaklaşılmamalı, tekneyle giderken çarpılmalarını önlemek için dikkatli olunmalıdır. Caretta carettalar kumsala yuva yapmak için çıkabilir. Yuva yapmasına izin verilmeli ve yanına yaklaşılmamalı, ışık tutulmamalı ve mutlaka haber verilmelidir” dedi.

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