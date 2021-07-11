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Aydın’da yeni haftada sıcaklar etkili olacak

Aydın’da bir süredir devam eden sıcak hava yarından itibaren de hafta boyunca etkisini sürdürecek.

AYDIN 11.07.2021, 16:17
Aydın’da yeni haftada sıcaklar etkili olacak
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Aydın’da bir süredir devam eden sıcak hava yarından itibaren de hafta boyunca etkisini sürdürecek.

Aydın’da kavurucu sıcaklar etkili olurken, yeni haftada da sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Aydın’da yarından itibaren hafta sonuna kadar az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürürken, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde 39-42 derece bandında olacak. Uzmanlar sıcak hava nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mecbur kalmadıkça öğlen saatlerinde dışarı çıkamaması uyarısında bulundu.
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