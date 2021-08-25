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Aydın’da yeni eğitim dönemi görüşüldü

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

AYDIN 25.08.2021, 13:31
Aydın’da yeni eğitim dönemi görüşüldü

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Okulların açılacağı tarih için geri sayım başlarken, Aydın’da yeni eğitim dönemi öncesinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. İlgili kurum müdürlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem Koordinasyon ve Eğitim Toplantısı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında yapıldı. Toplantının gündem maddesi ise 6 Eylül’de yüz yüze eğitim ile açılacak olan okullar oldu. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, öğrencilerin sağlığını korumak adına alınacak önlemler görüşüldü.

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