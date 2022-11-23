Aydın’da yayalar bilgilendirildi

Aydın’da yayalara trafikte 5 adımlık uyarı bilgilendirmeleri yapılırken, özellikle karşıya geçişlerde cep telefonuna değil yola odaklanılması gerektiği anlatıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde vatandaşlarda trafik bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalarına devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yayaların özellikle karşıdan karşıya geçişlerde yol odaklı olmaları gerektiğine dikkat çekerek bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Yayaların en çok kullandığı yerlerden birisi olan Adnan Menderes Bulvarı’nda gerçekleştirilen etkinlikte trafik ekipleri, vatandaşlara yaya yollarını kullanırken daha duyarlı ve dikkatli olunması konusunda bilgilendirme yaptı.

Yaya yolunda ilerle, görünür ol, trafik ışıklarını takip et, yaya geçidini kullan ve yola odaklan şeklinde hazırlanan 5 adımlık uyarıları vatandaşlara anlatan ekipler, özellikle karşıdan karşıya geçiş esnasında yol odaklı olunması gerektiğini vurguladı.

Karşıya geçiş esnasında cep telefonu kullanımı, kulaklığın takılı olması veya yanındaki kişiler ile sohbet edilmesi sebebiyle bir anda yola çıkılması sebebi ile yayaya çarpma sonucu trafik kazaları meydana gelirken, trafik ekipleri de trafikte bilinçli olmanın hayat kurtardığına dikkat çekti. Etkinlikte vatandaşların uyması gereken kurallar da hatırlatılarak farkındalık oluşturuldu.

Vatandaşlarda trafik bilincinin artırılması amacıyla Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eğitimlere ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceği öğrenildi.