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Aydın’da ’yaya önceliği farkındalık etkinliği’ düzenlendi

İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda yaya önceliği farkındalık etkinliği düzenlendi.

AYDIN 25.10.2021, 12:17
Aydın’da ’yaya önceliği farkındalık etkinliği’ düzenlendi

İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda yaya önceliği farkındalık etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganı ile 2019 yılı ’Yaya Öncelikli Trafik’ yılı ilan edilerek ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam eden bir kampanya uygulandı. 2018 yılı Ekim ayında yapılan mevzuat düzenlemesinden bugüne kadar geçen süre içerisinde yürütülen ’Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz’ ve ’Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ kampanyalarının yanı sıra bilgilendirme faaliyetleri ve denetimler sonucunda ülke genelinde yaya ölümlerinde yüzde 30, Aydın ilinde ise yüzde 23 oranında azalma sağlandı.

Yaya önceliği ve yaya ölümlerinin önlenmesi konusuna elde edilen bu başarının 2021 yılı süresince de devam ettirilmesi, yürütülen faaliyet ve destekleyici kampanyaların etkisini arttırmak, yaya ve okul geçitlerini öncesinde sürücülerin ve yayaların uyarılarak dikkatlerini üst düzeye çıkartmak ve trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla Atatürk Kent Meydanı’nda polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yaya önceliği farkındalık etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte öğrencilere trafik ekipleri tarafından, trafik kuralları hatırlatılarak yaya geçitlerinde yaya önceliğinden bahsedildi. Kent meydanındaki yaya geçitlerindeki yaya önceliği yürüyüşünün ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek çocuklardan trafik kurallarına uyma sözü aldı. Etkinlikte ayrıca vatandaşlara trafik ve yaya önceliği konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Etkinliğin trafikte toplumsal duyarlılığı arttırmak adına gerçekleştirildiğini belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Gençlerimizle birlikte toplumsal duyarlılığı daha farklı bir noktaya taşımak adına alandayız. Trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının azaltılması adına toplumumuzun bütün kesimlerine görev düşmektedir. Özellikle yaya geçitlerinde geçişlerde yayalara öncelik verilmesi, araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması, emniyet kemerinin takılması ve hız limitlerine uyulması bizim en önem verdiğimiz trafik kurallarının başında geliyor" diye konuşarak herkese kazasız günler diledi.

Yaya önceliği farkındalık etkinliğine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Aydın 133 No’lu Şehir İçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve diğer protokol üyeleri katıldı.

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