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Aydın’da yarın sağanak yağış bekleniyor
Yazdan kalma günleri yaşamaya devam eden Aydın’da hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, yarından itibaren yağışlı bir hava hakim olacak.
AYDIN 18.11.2020, 17:37
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Yazdan kalma günleri yaşamaya devam eden Aydın’da hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, yarından itibaren yağışlı bir hava hakim olacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, Aydın genelinde bu geceden itibaren hava sıcaklıklarının 8 dereceye kadar düşmesi beklenirken, sağanak yağışlı havanın da yarın etkili olması bekleniyor. Gün boyu etkili olması beklenen sağanak yağışlı hava nedeniyle vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşın tedbirli olması gerektiği belirtildi.
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