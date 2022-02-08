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Aydın’da yarın kar yağışı bekleniyor
Aydın’da yarın günün ilk saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde etkili olacak sağanak yağışlı havanın, iç ve yüksek kesimlerde ise yerini kara bırakması bekleniyor.
AYDIN 08.02.2022, 14:44
Aydın’da yarın günün ilk saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde etkili olacak sağanak yağışlı havanın, iç ve yüksek kesimlerde ise yerini kara bırakması bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden, zamanla kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.