Son Dakika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "En son seçimlerde CHP’nin sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan 131 ayrı seçim bölgesinde bu partinin gerçek yüzünü, zillete nasıl düştüğünü birer birer anlatacağız."
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz”
Aydın’da yarıl tatili sona eriyor
Aydın’da 185 bin 208 öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak. Öğrenciler, ikinci dönemdeki ara tatillerini ise 11 Nisan-15 Nisan tarihlerinde yapacak.
AYDIN 06.02.2022, 11:05
Aydın’da 185 bin 208 öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak. Öğrenciler, ikinci dönemdeki ara tatillerini ise 11 Nisan-15 Nisan tarihlerinde yapacak.
Aydın’da 185 bin 208 öğrenci ve 15 bin 36 öğretmen, 24 Ocak’ta başlayan yarıyıl tatili sonrası ilk derslerine yarın girecek. Bu kapsamda öğrenciler, yarın okullarında ikinci dönemin ilk gün heyecanını yaşayacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan 2022’de yapacak. İkinci dönem ise 17 Haziran 2022 Cuma tarihinde sona erecek.