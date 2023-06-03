Aydın’da yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan hava durumu tahminlerine göre Aydın’da yağışlı havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği belirtildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan hava durumu tahminine göre yağışlı hava hafta sonu da devam edecek. 3 Haziran Cumartesi ve 4 Haziran Pazar günü öğle saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girmesi beklenen Aydın’da hava sıcaklıklarının en yüksek 29, en düşük ise 17 derece seviyelerinde olması bekleniyor. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları duyarlı olmaları ve tedbirli davranmaları konusunda uyardı.