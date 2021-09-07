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Aydın’da yağışlı hava etkili olacak

Aydın’da bugün öğlen saatlerinden sonra iç kesimlerde etkili olacak yağışlı havanın üç gün boyunca sürmesi bekleniyor.

AYDIN 07.09.2021, 08:15
Aydın’da yağışlı hava etkili olacak

Aydın’da bugün öğlen saatlerinden sonra iç kesimlerde etkili olacak yağışlı havanın üç gün boyunca sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, Aydın’da havanın bugün parçalı bulutlu güneyi ve doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 8 ve 10 Eylül tarihleri arasında parçalı bulutlu iç kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 11 Eylül Cumartesi ise az bulutlu olması bekleniyor. Görülecek yerel yağışlar ile birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşın vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu.

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