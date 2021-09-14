Aydın’da yağışlı hava etkili olacak

Aydın’da bugün ve yarın sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Aydın’da bugün öğlen saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yaşlı havanın etkili olacağı bölgede havanın, yarın çok bulutlu gökgürültülü sağanak yağışlı kıyı kesimleri parçalı bulutlu, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri ise az bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise 33-35 derece bandında seyretmesi bekleniyor.