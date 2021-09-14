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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 143 şüphelinin, Ankara merkezli 43 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Aydın’da yağışlı hava etkili olacak
Aydın’da bugün ve yarın sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
AYDIN 14.09.2021, 08:15
Aydın’da bugün ve yarın sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre Aydın’da bugün öğlen saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yaşlı havanın etkili olacağı bölgede havanın, yarın çok bulutlu gökgürültülü sağanak yağışlı kıyı kesimleri parçalı bulutlu, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri ise az bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise 33-35 derece bandında seyretmesi bekleniyor.