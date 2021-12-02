Aydın’da yağışlı hava devam edecek

Aydın’da yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden yağışlı hava bugün ilin batı kesimlerinden başlayarak, etkisini sürdürmeye devam edecek.

Meteoroloji verilerine göre, Aydın’da bugün Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yer yer hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağmurlu, yarın çok bulutlu, aralıklı ve yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağmurlu, Cumartesi çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Pazar İlk saatlerde çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel hafif sağanak yağmurlu, Pazartesi Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 16 ile 19 derece bandında seyredeceği tahmin ediliyor.