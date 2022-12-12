Aydın’da yağışlı hava devam edecek

Aydın il genelinde devam eden yağışlı havanın önümüzdeki 3-4 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji genel Müdürlüğü’nün Aydın için yağışlı hava uyarısının ardından il genelinde yağışlar devam ediyor. Aydın’da havanın bugün yerel sağanak yağışlı çok bulutlu, yarın kuvvetli sağanak yağışlı, Çarşamba ve Perşembe günü sağanak yağışlı, Cuma günü ise çok bulutlu olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının ise 16-20 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.