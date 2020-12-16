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Aydın’da yağışa rağmen kuraklık endişesi sürüyor

Aydın’da üç gün süren sağanak yağışlı hava ile birlikte metrekareye 78,9 kilogram yağış düşerken, çiftçiler yağışların devam etmesi dileğinde bulunarak, sulama sezonunda sıkıntı yaşanmaması için barajların dolması gerektiğini ifade etti.

AYDIN 16.12.2020, 11:50
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Aydın’da yağışa rağmen kuraklık endişesi sürüyor

Aydın’da üç gün süren sağanak yağışlı hava ile birlikte metrekareye 78,9 kilogram yağış düşerken, çiftçiler yağışların devam etmesi dileğinde bulunarak, sulama sezonunda sıkıntı yaşanmaması için barajların dolması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin tarım kentlerinden biri olan Aydın’da uzun süren sıcak ve kurak havaların ardından üç gün boyunca sağanak yağışlar etkili oldu. Bazı ilçelerde yaşanan yoğun yağış vatandaşları sevindirdi. Aydın’da üretim yapan çiftçiler ise hemen hemen boş durumdaki barajların dolması için sulama sezonu öncesindeki dört ayda yağışlı havaların etkili olması dileğinde bulundu.

Aydın’da son günlerde etkili olan yağışların yetersiz olduğunu ifade eden Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu,, "Şu ana kadar yağmur çok etkili olmadı, yüzü güldürecek şekilde değil" dedi.

Kış aylarının gelmesi ile bugüne kadar yeryüzüne düşen yağmur miktarı Ege Bölgesi’nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan Aydın’da üreticiyi memnun etmedi. Yağmura hasret kalan Aydın’da son günlerde etkili olan yağış miktarının beklenenin altında olduğunu ifade eden Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Su hayattır. Susuz hiç bir şey olmuyor. Aydın özeline geldiğimizde geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana geçen 7 ayda yağış anlamında büyük sıkıntılar çektik. Yağış çok fazla düşmedi. Son bir kaç günde biraz yağmurlar olsa da bunlar da yeterli değil. Aydın’da yağışlı sezon Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarıdır. Özellikle bu 4 ayda yağış ortalama 600-700 kilogram civarında düşerse biz tarımsal anlamda bir sıkıntı çekmeyiz. Şu ana kadar düşen yağmur miktarı çok etkili değil. Yüzü güldürecek şekilde değil" dedi.

"Böyle giderse her bir damlanın büyük önemi olacak"

Temennilerinin önümüzdeki sulama sezonuna kadar barajların dolması ve sulamada sıkıntı çekilmemesi olduğunu kaydeden Kendirlioğlu, "Umuyoruz ve temenni ediyoruz ki önümüzdeki sulama sezonuna barajlarımız dolar ve sulamada da herhangi bir sıkıntı çekmeyiz. Şu anda temenni ve duadan başka herhangi bir şey yapmamız mümkün değil. Bir tedbir almak istesek bununla alakalı bir tedbir yok. Ancak yağmur ile barajlarımız doluyor. Dünyada bu konuda farklı teknikler de uygulansa da bugün itibari ile yapacağımız bir şey yok. Ancak bu kuralık ve yağmursuzluk bu şekilde devam ederse, farklı tekniklerle yağan her damlamın bir yerde biriktirilerek sulama sezonuna yetiştirilmesi gerekiyor. O daha uzun vadeli çözümler. Hava durumu bu şekilde devam ederse bu çözümler de gündeme gelecektir" diye konuştu.

"Yağışlar uzun vadeli değil, anlık ve yoğun oluyor"

Başkan Kendirlioğlu yer yüzüne düşen yağışların uzun vadeli olmak yerine bir kaç saatte etkili şekilde yağdığını ve bunun da barajları doldurmadığını belirerek şunları söyledi; Aydın’da 15 Eylül’de sona eren geçtiğimiz sulama sezonunda herhangi bir sıkıntı çekmedik. Gerek DSİ, gerek tarım il ve ilçe müdürlükleri, gerek sulama birlikleri gerekse ziraat odaları koordinasyonlu bir şekilde çalışarak bir sıkıntı çekmeden sezonumuzu bitirdik. Bu tarihten sonra da buğday, arpa, çeşitli sebzeler gibi kışlık ürünlerin ekimi yapılıyor. Ekimi yapıldıktan sonra bu günlerde hasadı yapılan lahana gibi ürünlerimiz var. Bunlar kış şartlarında su istemiyor. Şu anda çiftçimizin sulama ve tarımsal anlamında suya ihtiyacı yok. Nisan’ın 15’inden sonra su ihtiyaçları başlıyor. Önümüzdeki sulama sezonunda sıkıntı çekmemiz için içerisinde bulunduğumuz ay ve diğer 3 ayda yağışların ortalama ve ortalamanın daha üzerinde olması gerekir ki önümüzdeki yıl herhangi bir sıkıntı çekmeyelim. Beklediğimiz gibi yağışlar henüz düşmese de bu da yoktan iyidir. Bu şekildeki yağmurların artarak devam etmesi gerekir. Ancak günümüzde maalesef küresel ısınmadan kaynaklı artık yağmurlar eskisi gibi azar azar günlerce olmuyor. İki, üç günde düşecek olan yağmur birden bastırıp iki üç saatte düşüyor. Sonuç itibari ile hem mal hem de can kayıplarına neden olurken, aynı zamanda da barajlarımıza su gitmiyor."
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