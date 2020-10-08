Aydın’da yağış kaza getirdi: 1 yaralı
AYDIN'DA YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLLAR TRAFİK KAZALARINI DA BERABERİNDE GETİRDİ. EFELER İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TEK TARAFLI MOTOSİKLET KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.
Aydın’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batı Gazi Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Hilmi Ö. idaresindeki 09 AEB 385 plakalı motosiklet yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Devrilen motosikletin altına kalan Hilmi Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Hilmi Ö.’ ye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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