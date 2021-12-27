Aydın’da yağış kaza getirdi: 1 ölü

Aydın Selçuk karayolunda yağışla beraber kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana gelirken, kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, Aydın - Selçuk karayolunda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ortaklar istikametinde seyir halinde olan 09 BAY 222 plakalı tır sürücü A.K. yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tırın hakimiyetini kaybeden sürücü karşı istikametten gelen Sezgin Atay idaresindeki 09 ADL 162 plakalı kamyonet ve G.S. idaresindeki 09 AEA 112 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada tır şoförü A.K. (64), kamyonet içerisinde yolcu olarak bulunan A.A. (36), A.G. (50) ile otomobil sürücüsü G.S. (54) yaralanırken, kamyonet sürücüsü 45 yaşındaki Sezgin Atay olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada yaralanan 3 kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, hayatını kaybeden Sezgin Atay’ın cansız bedeni Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alınırken, savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.