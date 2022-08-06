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Aydın’da yağış bekleniyor

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre Aydın’da yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AYDIN 06.08.2022, 10:41 06.08.2022, 11:25
Aydın’da yağış bekleniyor

Yaz sıcaklığının 42 dereceye kadar çıktığı Aydın’da yarından itibaren yağmur bekleniyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre; 7 Ağustos Pazar, 8 Ağustos Pazartesi, 9 Ağustos Salı ve 10 Ağustos Çarşamba günü il genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek gündüz hava sıcaklığı Pazar günü 38 derece olarak ölçülmesi tahmin edilirken, sonraki günlerde 2-3 derece daha düşerek 35 derece olarak ölçülmesi öngörülüyor.

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