Aydın’da yağış bekleniyor

Yaz sıcaklığının 42 dereceye kadar çıktığı Aydın’da yarından itibaren yağmur bekleniyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre; 7 Ağustos Pazar, 8 Ağustos Pazartesi, 9 Ağustos Salı ve 10 Ağustos Çarşamba günü il genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek gündüz hava sıcaklığı Pazar günü 38 derece olarak ölçülmesi tahmin edilirken, sonraki günlerde 2-3 derece daha düşerek 35 derece olarak ölçülmesi öngörülüyor.