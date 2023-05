Aydın’da vekaleten kurban kesim toplantısı düzenlendi

Aydın İl Müftülüğü, ’Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 2023 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım ve İstişare Toplantısı’ düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde sürdürülecek vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonuna il ve ilçe müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da destek verecek. Bu çerçevede Aydın İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Aydın Şubesi ev sahipliğinde ’2023 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım ve İstişare Toplantısı’ düzenlendi. Toplantı Efeler Hacı Softaoğlu Camii Müezzin Kayyımı Tugay Özcan’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Hasan Güneş, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında yapmış olduğu önemli hizmetlerden biri de vekalet yoluyla kurban organizasyonudur. Teşkilatımızın her kademesinde görev yapan hocalarımız ve görevli kardeşlerimizle bugüne kadar nasıl gayret gösterdiysek, bu yıl da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bundan sonra da desteklerinizin artarak devam edeceğini ümit ediyorum. Bu vesileyle katılımları ile bizleri onurlandıran genel müdürlerimize ve tüm konuklarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir görevi de ibadet esasları ile ilgili iş ve işlemleri yönetmektir. Bizler de başkanlığımızın kurulduğu ilk günden bu yana her daim vatandaşımızın, devletimizin ve milletimizin yanında olduk. Personelimiz ile birlikte vatandaşlarımızın doğumundan ölümüne kadar hayatlarının her noktasında yanı başlarında ve her daim hizmetlerinde bulunuyoruz. Bizler de bunun mutluluğu ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. Vekaletle kurban hizmeti bu hizmetler içinde çok önemli yer tutmaktadır. Bu vesileyle emeklerini hiçbir zaman esirgemeyen siz değerli teşkilat personelimize ve tüm hayırseverlerimize şahsım ve başkanlığımız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ardından kürsüye gelen Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, “Dünyanın en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar tüm coğrafyalarda din görevlilerimiz, müşavirlerimiz ve ataşelerimiz bulunuyor. Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle dünyanın dört bir köşesine din hizmeti ve hayri hizmetler götürüyoruz. Vekaletle kurban da bu hizmetlerden yalnızca bir tanesi. 1993 yılından beri vekaletle kurban kampanyasını sürdürüyoruz. Vekaletle kurban kampanyası bir et dağıtma işinden çok daha ötedir. Oraya götürdüğümüz kurban etiyle, uzattığımız bir yardım eliyle, bayrağımızın dalgalanmasıyla aramızda gönül köprüleri kuruyoruz. Yoksulluk ile yokluk arasındaki farkı oraya gidenler çok net görebiliyor. İnsanların hiçbir şeyleri yok. Bizler de elimizden gelenin daha fazlasını yaparak o insanları bir nebze de olsa yokluktan uzak tutmaya çalışıyoruz. Rabbim tüm mazlumlara yardım etsin. Yardımlarını esirgemeyen tüm hayırseverlerden ve bu yardımları ulaştıran tüm görevlilerimizden de razı olsun. Bu yardımlara maddi manevi katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası konuşmacılara hediye takdim edildi. Aydın İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, İzmir İl Müftüsü Salih Sezik, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, İl Müftü Yardımcıları Mehmet Atay ve Melek Sevindi, ilçe müftüleri ile ilçe müftülüklerinde görevli TDV çalışanları, müftülük personeli ve din görevlileri katıldı.