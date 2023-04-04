Aydın’da vatandaşın güvenliği masaya yatırıldı

Aydın’da, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında Genişletilmiş Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye’nin sakin kentlerinden olan Aydın’da, asayiş zirvesi gerçekleştirildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan Genişletilmiş Asayiş Toplantısı’nda, vatandaşın güvenliği masaya yatırıldı. Toplantıda asayiş ve trafik güvenliği konularının değerlendirilerek alınması gereken önlemler konuşuldu.

İl genelinde asayişin sağlanması ve alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantıya Vali Aksoy’un yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ile ilgili kurum yöneticileri katıldı.