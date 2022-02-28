Aydın’da vaka sayısı azaldı

Pandemide en güvenli kentlerden arasında yer alan Aydın’da, bu hafta vaka sayılarında düşüş yaşanırken, geçtiğimiz haftalara göre artış hızında yavaşlama başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 91 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından Aydın’da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda il genelinde bu hafta düşüş yaşandı. Aydın’da geçtiğimiz hafta yüzde 6 oranında artış göstererek yüz binde 772,99 olan vaka sayısı bu hafta yüzde 7 düşüş oranı ile yüz binde 713,38 olarak gerçekleşti.

“Günlük vaka sayısı bin 155 oldu”

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10’a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artışlar Aydın’ı da etkiledi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 12-18 Şubat tarihleri arasında Aydın’da günde ortalama bin 155 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 8 bin 89’a ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 8 bin 765 olan haftalık vaka sayısı ise bu hafta artış yaşayarak 8 bin 89 oldu.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" dedi.