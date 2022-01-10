Aydın’da vaka sayıları arttı

Pandemide en güvenli kentlerden arasında yer alan Aydın’da bu hafta vaka sayılarında artış yaşanırken, Aydın vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 82 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından Aydın’da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda il genelinde bu hafta ciddi artış yaşandı. Vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Aydın’da geçtiğimiz hafta yüzde 0,59 oranında artış göstererek yüz binde 59,42 olan vaka sayısı bu hafta yüzde 249’luk ciddi bir artış oranı ile yüz binde 207,67 olarak gerçekleşti. Aydın vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer aldı.

“Günlük vaka sayısı 331 oldu”

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ederken, Aydın hem pozitif vakalarda hem de aşılanma yüzdelerinde en iyi iller arasında yer almaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10’a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artışlar Aydın’ı da etkiledi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 25-31 Aralık tarihleri arasında Aydın’da günde ortalama 331 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 2 bin 323’e ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 94 olan günlük vaka sayısı ise bu hafta ciddi artış yaşayarak 2 bin 323 oldu.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. 25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli” dedi.