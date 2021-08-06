Aydın’da vaka sayıları artmaya devam ediyor

Normalleşme sürecinin ardından Aydın’da da pozitif vakalarda artış yaşanmaya devam ediyor. İl genelinde sıkı tedbirler alınırken günlük vaka sayısı 57’ye yükseldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs ile mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından Aydın’da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, pozitif vaka sayılarında da artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı, illere göre haftalık korona virüs vaka sayıları tablosunda il genelinde pozitif vakalarda bu haftada artış yaşandığı görüldü. Vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Aydın’da geçtiğimiz hafta yüzde 74 oranında artış yaşayarak yüz binde 28,06 olan vaka sayısı bu hafta da yüzde 27 oranında artış yaşayarak yüz binde 35,83 olarak gerçekleşti.

“Günlük vaka sayısı 57’ye yükseldi”

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ederken, Aydın hem pozitif vakalarda hem de aşılanma yüzdelerinde en iyi iller arasında yer almaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10’a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artış Aydın’ı da etkiledi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 24-30 Temmuz tarihleri arasında Aydın’da günde ortalama 57 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 400’e ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 44’e yükselen günlük vaka sayısı ise bu hafta 57’ye yükseldi.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun” dedi.