Aydın’da uyuşturucuyla mücadele sürüyor

Aydın’da bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 65 olay ortaya çıkarılırken, 67 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadelede İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 12 Aralık 2022-18 Aralık 2022 tarihleri arasında 65 olay ortaya çıkarılmıştır. İcra edilen faaliyette 67 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 1 şahsa adli kontrol şartı uygulanmış ve 1 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde 723,31 gram kubar esrar, 24,52 gram metamfetamin, 171 adet sentetik ecza, 61,38 gram eroin, 0,40 gram kokain ve 8 adet diğer sentetik hap ele geçirilmiştir” denildi.