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Aydın’da uyuşturucudan 92 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 88 olay ortaya çıkarılırken, 92 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

AYDIN 31.05.2021, 13:34
Aydın’da uyuşturucudan 92 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 88 olay ortaya çıkarılırken, 92 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 24 Mayıs 2021- 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında 88 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 92 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 6 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüpheli şahıs suça sürüklenen çocuk olarak işlem yapıldı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 142,09 gram Kubar Esrar, 250,05 gram Metamfetamin, 4,53 gram Sentetik Kannabinoid, 72 adet Ecstasy ve 0,82 gram Eroin, 213 kök kenevir ele geçirildi.
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