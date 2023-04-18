Aydın’da uyuşturucudan 5 şüpheli şahıs tutuklandı

Aydın il genelinde emniyet ve jandarma güçleri tarafından son bir haftada uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın halkının huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin çalımları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından 10-17 Nisan 2023 tarihleri arasında 72 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyetlerde 77 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 şüpheli şahıs da adli makamlarca tutuklandı.

Emniyet ve jandarma birimleri tarafından bu zaman diliminde; 173,44 gram kubar esrar, 563,44 gram metamfetamin, 23 adet sentetik ecza, 1,35 gram kokain ve 19 adet ecstasy ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tüm tedbirler kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.