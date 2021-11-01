Aydın’da uyuşturucudan 4 şüpheli tutuklandı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 4 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 25 Ekim 2021-01 Kasım 2021 tarihleri arasında 96 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 101 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 4 şüpheli tutuklandı, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu zaman diliminde 21,42 gram Kubar Esrar, 1207,80 gram Metamfetamin, 36,42 gram Sentetik Kannabinoid, 39 adet sentetik ecza, 2 adet Ectasy, 33,92 gram eroin, 2 gram skunk ve 38 adet kenevir tohumu ele geçirildi.