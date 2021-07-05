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Aydın’da uyuşturucudan 101 kişi hakkında işlem yapıldı
Aydın’da bir haftalık zaman diliminde yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarından 101 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı.
AYDIN 05.07.2021, 15:24
Aydın’da bir haftalık zaman diliminde yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarından 101 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı.Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 28 Haziran 2021- 04 Temmuz 2021 tarihleri arasında 99 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 101 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 97,31 gram Kubar Esrar, 236,04 gram Metamfetamin, 256,65 gram Sentetik Kannabinoid, 26,91 gram eroin, 89,28 gram skunk, 7 adet ecstasy ve 175 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.