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Aydın’da uyuşturucu taciri tutuklandı

Aydın Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı bir kişi tutuklandı.

AYDIN 24.06.2022, 14:36
Aydın’da uyuşturucu taciri tutuklandı

Aydın Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı bir kişi tutuklandı.

Aydın Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kent genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde B.U.’nun uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezavine gönderildi.

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