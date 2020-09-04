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Aydın’da uyuşturucu operasyonu
AYDIN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
AYDIN 04.09.2020, 09:58
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Aydın’ın Efeler ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 280 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Zeybek Mahallesi’ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Mithat Y. ve Murat Y. isimli şahısların üzerinden 280 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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