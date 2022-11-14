Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın’da gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadelede 104 olay ortaya çıkarılırken, 123 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Konu ile ilgili olarak Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadelede İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 07 Kasım 2022-13 Kasım 2022 tarihleri arasında 104 olay ortaya çıkarılmıştır. İcra edilen faaliyette 123 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 4 şüpheli şahıs tutuklanmış, 1 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmış ve 2 şüpheli şahsa suça sürüklenen çocuk olarak işlem yapılmıştır. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde 71,557 gram kubar esrar, 304,55 gram metamfetamin, 106 adet sentetik ecza, 3,47 gram eroin, 1 gram sentetik kannabinoid, 3 gram kokain, 478 adet diğer sentetik haplar ele geçirilmiştir “denildi.