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Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

AYDIN 05.10.2021, 09:43
Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri Osman Yozgatlı Mahallesi’nde M.B. ve B.T. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptıklarının tespiti üzerine şahısların ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 472 gram metamfetamin, bir adet antika tabanca, iki adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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