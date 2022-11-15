Aydın’da uyuşturucu madde satışına jandarma baskını

Aydın’ın Germencik ilçesinde uyuşturucu madde satışına jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 10 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imalı, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Dağkaracağaç Mahallesi su deposu mevkiinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslar ile uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde satışının yapılacağı yerin 200 metre ilerisinde gözcülük yapan E.G., uyuşturucu madde satışının yapılacağı yerde ise L.S., E.E., C.P.K., M.T.D., S.T., R.L. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Şüpheli şahısların yapılan kaba üst aramasında; 40 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL para ele geçirildi. Buluşma yerinin çevresinde yapılan arama esnasında uyuşturucu madde almaya gelen G.N., S.G. ve C.C. isimli şahıslar da yakalandı. Yakalanan 10 şüpheli şahsın hastanede yapılan uyuşturucu testinde uyuşturucu kullandıkları tespit edildi. Uyuşturucu madde ticareti yapan L.S., E.G., S.T. isimli şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yakalanan şahısların adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.