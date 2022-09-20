Aydın’da uyuşturucu ile mücadelede bir haftada 7 kişi tutuklandı

Aydın genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde 1 haftada 7 uyuşturucu taciri tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda son bir haftada çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 12 Eylül 2022-18 Eylül 2022 tarihleri arasında 90 olay ortaya çıkarıldı. 95 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve jandarma birimleri tarafından bu zaman diliminde 378,72 gram kubar esrar, 1225,63 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza, 3,14 gram kokain, 342 adet diğer sentetik haplar, 108,86 gram eroin ve 107 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.