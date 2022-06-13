Aydın’da uyuşturucu ile mücadele devam ediyor

Aydın’da uyuşturucu ile mücadelede 79 olay ortaya çıkarılırken, 3 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 06 Haziran 2022-13 Haziran 2022 tarihleri arasında 79 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 81 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 3 şahıs tutuklandı.

Bu zaman diliminde 106,60 gram Kubar esrar, 211,30 gram Metamfetamin, 24 adet Sentetik ecza, 1 adet Ectasy, 2,81 gram Eroin ve 104 kök Kenevir bitkisi ele geçirildi.